Il comparto immobiliare italiano dà qualche segnale positivo (+0,46%)

(Teleborsa) – Giornata in moderato rialzo per l’indice delle società immobiliari in Italia, che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l’indice EURO STOXX.

Il FTSE Italia Real Estate REITs ha aperto a 12.408,44, in recupero dello 0,46%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l’indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione mostra un incremento dello 0,70% a 378,39.

Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto immobiliare, allunga timidamente il passo Beni Stabili, che tratta con un modesto progresso dello 0,53%.

Tra le small-cap di Milano, seduta decisamente positiva per Aedes, che tratta in rialzo del 7,24%.

Acquisti a piene mani su Nova Re, che vanta un incremento del 2,74%.

In luce Risanamento, con un ampio progresso dell’1,20%.