Il CIPE delibera, investimenti da 626 milioni per A33 e 114 milioni per Satap

(Teleborsa) – Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), si è espresso sulla revisione del rapporto concessorio, il riequilibrio e l’aggiornamento dei piani economico-finanziari per le Concessioni autostradali Asti-Cuneo (A33), Satap Torino-Milano (A4).

Gli investimenti per l’Asti Cuneo ammontano a circa 626 milioni di euro, per la Satap Torino-Milano a circa 114 milioni di euro.

Il Cipe inoltre è stato informato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul decisivo avanzamento relativo alla definizione degli investimenti e all’aggiornamento del nuovo piano economico-finanziario della Strada dei Parchi (A24-A25) nonché di un piano di convalida per i lavori di messa in sicurezza antisismici che garantisce l’avvio immediato degli investimenti urgenti e improcrastinabili.

Sulla Ragusa-Catania, inoltre, il Comitato ha espresso parere favorevole alla modifica del modello attuativo della concessione.

Su proposta di Gian Marco Centinaio, Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, poi, sono state riprogrammate le somme stanziate pari a circa 40,2 milioni di euro per interventi per le infrastrutture idriche della Regione Sicilia per il progetto delle acque invasate nel serbatoio Garcia sul fiume Belice sinistro.

Ifine, il Cipe ha approvato la rimodulazione degli interventi della Regione Puglia a favore dell’Università del Salento finanziati con risorse Fsc 2007-2013 per un ammontare complessivo di 48,963 milioni di euro.