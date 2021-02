Il calendario 2021 degli eventi societari di Unieuro

editato in: da

(Teleborsa) – Il Maggior distributore di elettronica di consumo ed elettrodomestici, quale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2021 per l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione.

Unieuro ha sottolineato che in occasione della divulgazione dei risultati, potrebbero essere organizzati eventi di presentazione dei dati contabili agli investitori e agli analisti finanziari. Inoltre ha precisato che, in merito alla distribuzione del dividendo, non è stata presa nessuna decisione in quanto verrà deliberata dall’Assemblea dei Soci.

Mercoledì 13/01/2021

CDA: Approvazione del rendiconto intermedio di gestione al 30 novembre 2020

Giovedì 18/03/2021

CDA: Approvazione dei ricavi preliminari al 28 febbraio 2021

Giovedì 06/05/2021

CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 28 febbraio 2021

Martedì 15/06/2021

Assemblea: Approvazione del bilancio al 28 febbraio 2021

Lunedì 21/06/2021

Stacco dell’eventuale dividendo, con data di pagamento il 23 giugno 2021

Mercoledì 14/07/2021

CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 maggio 2021

Giovedì 11/11/2021

CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 31 agosto 2021

Giovedì 13/01/2022

CDA: Approvazione e del resoconto intermedio di gestione al 30 novembre 2021

(Foto: © Sergiomonti | Dreamstime.com)