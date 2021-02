Il calendario 2021 degli eventi societari di Piaggio

editato in: da

(Teleborsa) – La Big delle due ruote, quale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2021 per l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione.

In occasione della divulgazione dei risultati, sono previste apposite conference call per la presentazione dei dati contabili della società ad analisti finanziari e investitori istituzionali che si svolgeranno, di norma, successivamente alla riunione di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

In linea con la politica dei dividendi, il management di Piaggio ha precisato che l’eventuale pagamento dei dividendi nel corso dell’anno 2021 si articolerà come segue:

• saldo del dividendo 2020: pagamento il 21 aprile 2021, con data di stacco il 19 aprile 2021

• acconto del dividendo 2021: pagamento il 22 settembre 2021, con data di stacco il 20 settembre 2021

Martedì 02/03/2021

CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020

Lunedì 12/04/2021

Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (dal 12 aprile al 15 aprile 2021)

Venerdì 30/04/2021

CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

Venerdì 30/07/2021

CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Venerdì 29/10/2021

CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021

(Foto: © Robert Wilson / 123RF)