Il calendario 2021 degli eventi societari di NVP

editato in: da

(Teleborsa) – L’Azienda italiana di broadcasting, quale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2021 per l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione.

Verranno poi segnalate le conference call per la presentazione dei risultati contabili alla comunità finanziaria e la data di stacco e di pagamento di eventuali dividendi che saranno distribuiti nel corso dell’anno.

Venerdì 29/01/2021

CDA: Ricavi al 31 dicembre 2020

Mercoledì 31/03/2021

CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

Venerdì 30/04/2021

Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

Giovedì 30/09/2021

CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021, sottoposta volontariamente a revisione contabile

(Foto: © Piotr Adamowicz/123RF)