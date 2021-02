Il calendario 2021 degli eventi societari di It Way

editato in: da

(Teleborsa) – It Way, quale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2021 per l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione.

L’informativa periodica aggiuntiva sarà comunicata al termine della riunione mediante diffusione di un comunicato stampa.

In linea con la politica dei dividendi, il management di It Way delibererà la data di stacco e di pagamento di eventuali dividendi che saranno distribuiti nel corso dell’anno.

Giovedì 15/04/2021

CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020

Venerdì 14/05/2021

CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

Lunedì 31/05/2021

Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (in seconda convocazione 1 giugno 2021)

Giovedì 30/09/2021

CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Venerdì 12/11/2021

CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021