Il calendario 2021 degli eventi societari di Amplifon

(Teleborsa) – La Società leader nelle soluzioni uditive, quale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2021 per l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione.

In occasione della divulgazione dei risultati del bilancio relativo all’esercizio 2020, nonché della relazione finanziaria semestrale e dei resoconti intermedi di gestione relativi all’esercizio 2021 sono previste, nel corso del pomeriggio, apposite conference call con la comunità finanziaria.

In linea con la politica dei dividendi, il management di Amplifon ha comunicato che il mese solare previsto per il pagamento dell’eventuale dividendo relativo all’esercizio 2020 sarà maggio 2021.

Mercoledì 03/03/2021

CDA: Approvazione del bilancio consolidato e del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 nonché della proposta di destinazione del risultato 2020

Venerdì 23/04/2021

Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 e destinazione del risultato 2020 (unica convocazione)

Giovedì 29/04/2021

CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione del primo trimestre 2021

Giovedì 29/07/2021

CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale 2021

Mercoledì 27/10/2021

CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione del terzo trimestre 2021