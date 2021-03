Il 30 marzo primo volo di Ego Airways

editato in: da

(Teleborsa) – Domani, 30 marzo, alle 11:45, decollerà da Catania con destinazione Parma il primo volo di Ego Airways. La nuova compagnia aerea impiega l’Embraer 190. Nella giornata del 30 marzo programmati anche i voli per Lamezia Terme e Forlì, il 31 marzo il collegamento con Bari e il 2 aprile Firenze.

La programmazione completa di Ego Airways inizierà il 28 maggio 2021 e comprende rotte domestiche operate sugli aeroporti di Bari, Bergamo, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Forlì, Lamezia Terme, Parma e Roma, a cui andranno ad aggiungersi una serie di destinazioni tipicamente estive, sia in Italia, come Olbia, che all’estero, come Ibiza.