Il 30 gennaio a Cagliari si presenta il progetto BAT

(Teleborsa) – Il prossimo 30 Gennaio il Business Center dell’Aeroporto di Cagliari/Elmas ospiterà la presentazione del progetto BAT che promette di migliorare gli attuali sistemi di navigazione aerea basandosi su un sistema multisensoriale e su rilevazioni inerziali, ossia valutando alcuni importanti parametri di volo come la posizione geografica e sfruttando nei relativi calcoli la rotazione dell’asse terrestre, consentendo in tal modo una navigazione affidabile anche in assenza di segnale GPS.

Nel progetto BAT sono coinvolte le società italiane Gem Elettronica e Lion Consulting, il colosso europeo Airbus e la società maltese Wes Trade di concerto con il Distretto AeroSpaziale della Sardegna (DASS).

Alla presentazione interverranno il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, il Primo Ministro della Repubblica di Malta, Joseph Muscat, e tra gli altri, l’Assessore alla Programmazione della Regione Sardegna Raffaele Paci, il coordinatore del progetto BAT Alessio Bucaioni e il Presidente del DASS Giacomo Cao.