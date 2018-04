Il 1 maggio fa sorridere il turismo: 8 camere su 10 prenotate

editato in: da

(Teleborsa) – Il ponte del Primo maggio fa sorridere il turismo: risulta, infatti, prenotato l’80% delle camere disponibili online. E’ quanto emerge dall’aggiornamento al 27 aprile del monitoraggio dell’Offerta Ricettiva Nazionale disponibile Online condotto da Cst per Assoturismo-Confesercenti sui principali portali del web.

ZAMPATA VINCENTE – La buona performance è dovuta soprattutto al meteo favorevole, si legge in una nota, che ha permesso di recuperare, nell’ultima settimana, l’8% di prenotazioni: al 20 aprile, infatti, era stato riservato solo il 72% delle stanze. La domanda turistica per il ponte del Primo maggio è cresciuta in modo significativo in molte aree del Paese, con valori percentuali più alti in alcune aree del Nord Est; positivi anche i valori del Centro Italia che vedono crescere la percentuale di occupazione di Toscana e Lazio ma anche Umbria e Marche.

A farla da padrone sono le città d’arte, soprattutto – ma non solo – le più grandi: a Firenze, Roma, Trieste, Napoli, Venezia, Assisi e Matera si rileva un tasso di occupazione delle camere superiore al 90%. Interessante anche la crescita delle percentuali di occupazione in alcune località balneari (Sorrento, Ischia, Capri, Jesolo). Liguria e Toscana sono anche le regioni che registrano le percentuali più elevate di camere già riservate, con un tasso di occupazione rispettivamente del 94% e del 91%, oltre 10 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale. Seguono, nella classifica delle regioni più prenotate, Veneto Umbria e Lazio (tutte e 3 sul 90%).