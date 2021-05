IGD, risultati trimestre influenzati da restrizioni anti-Covid

editato in: da

(Teleborsa) – I risultati dei primi tre mesi del 2021 di IGD sono stati “fortemente influenzati dalle misure di contenimento” per limitare la diffusione del Covid-19: mentre i primi tre mesi del 2020 non avevano registrato impatti economici legati alla pandemia, il primo trimestre 2021 ha subito un impatto one off complessivo di circa 5,4 milioni di euro, spiega la società nella nota dei conti.

I ricavi da attività locativa netti, pari a 26,2 milioni di euro, hanno registrato un decremento del 20,7%.

L’Ebitda della gestione caratteristica è pari a 23,8 milioni di euro, in calo del 21,6% con un margine pari al 61,8%, mentre l’Ebitda caratteristico Freehold (relativo al perimetro immobiliare di proprietà) raggiunge il 62%.



La gestione finanziaria complessiva è pari –8,8 milioni di euro; il dato, depurato da partite contabili relative a IFRS16 e oneri non ricorrenti, risulta in ulteriore decremento del -1,5% rispetto al 2020.

L’Utile netto ricorrente (FFO) è pari a 13,8 milioni di euro, in riduzione (-33,3%) rispetto al 31 marzo 2020.