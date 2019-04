Igd, l’agenzia S&P assegna rating di investment grade

editato in: da

(Teleborsa) – L’agenzia di rating S&P Ratings ha assegnato a IGD un merito di credito “BBB-” con outlook stabile, tenendo in considerazione la situazione economico-finanziaria attuale e prospettica.

La decisione di assegnarle un rating a livello “investment grade” si fonda infatti sulla qualità del portafoglio, sulla solida struttura patrimoniale e sulla prudente strategia dei prossimi 3 anni, focalizzata su attività di asset management, dismissione di asset non strategici e impegno a ridurre il Loan To Value sotto il 45%. L’outlook stabile riflette, inoltre, l’opinione di S&P che IGD continuerà a generare stabili e visibili flussi di cassa.

Per effetto dell’ottenimento di un rating in area “investment grade” non troverà quindi applicazione l’incremento (step up) dell’1,25% annuo del tasso di interesse corrisposto sui prestiti obbligazionari denominati “300,000,000 2.500 per cent. notes due 31 May 2021” e “€100,000,000 2.25 per cent. Senior Notes due 11 January 2024”, che avrebbe comportato maggiori oneri finanziari per circa 5 milioni di euro annui.

Viene quindi riconfermata la guidance, comunicata il 26 febbraio 2019, per l’outlook del Funds From Operations 2019 in crescita del +6/7%.