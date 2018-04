IGD, concluso con successo l’aumento di capitale

editato in: da

(Teleborsa) – Si è conclusa la ricapitalizzazione di Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (IGD), con l’integrale sottoscrizione delle n. 29.037.340 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 149.977.861,10.

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 26 marzo 2018 e conclusosi il 13 aprile 2018, estremi inclusi, sono stati esercitati n. 79.668.540 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 28.453.050 Nuove Azioni, pari al 97,99% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 146.960.003,50.

Al termine del Periodo di Opzione, IGD ha offerto sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. n. 1.636.012 diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Opzione. I Diritti Inoptati sono stati interamente venduti nella prima seduta dell’Offerta in Borsa, tenutasi in data 18 aprile 2018 e, successivamente, sono stati integralmente esercitati dando luogo all’emissione di complessive n. 584.290 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 3.017.857,85.

Il nuovo capitale sociale di IGD risulta pertanto pari ad Euro 749.738.139,26, suddiviso in n. 110.341.903 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.