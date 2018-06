IGD, CdA conferma Elio Gasperoni come Presidente

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di IGD – Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ, ha nominato il Consiglio di Amministrazione nominato per gli esercizi 2018 – 2020, confermando Elio Gasperoni Presidente e Claudio Albertini Amministratore Delegato. Rossella Saoncella è stata nominata Vice Presidente.

Il Board ha confermato l’assetto dei poteri preesistente, riconoscendo al Presidente Elio Gasperoni e all’Amministratore Delegato Claudio Albertini deleghe analoghe a quelle già conferite agli stessi nel precedente mandato.

Il Consiglio di Amministrazione ha anche provveduto alla nomina del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione, del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e il nuovo Organismo di Vigilanza, che resterà in carica fino al termine del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione.