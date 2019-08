IGD, aumentano ricavi da attività locativa

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di IGD – Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ha approvato in data odierna la relazione semestrale al 30 giugno 2019. Importanti dati relativi ai ricavi da attività locativa, per uno dei principali player in Italia nella proprietà e gestione di Centri Commerciali, che registrano un incremento del 4,4%.

L’Utile Netto di competenza del Gruppo nel periodo ammonta a 7,1 milioni di euro, in calo rispetto allo stesso periodo del 2018, ma l’Utile Netto ricorrente è pari a 41,8 milioni di euro, in crescita del 7,6%.