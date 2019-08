Iervolino Entertainment brilla dopo accordo con Hadid D&E per film “Together Now”

editato in: da

(Teleborsa) – Interessante accordo siglato in quel di Los Angeles da parte della Iervolino Entertainment con Hadid Design and Entertainment LLC per la cessione dei diritti di distribuzione del film dal titolo provvisorio “Together Now” e dei contenuti extra. Il contratto commerciale, dal valore di 9,8 milioni di euro, assicura un minimo garantito che gli consente di coprire la totalità dei costi di produzione mentre Hadid D&E ottiene in cambio i diritti di vendita del film per la distribuzione dell’opera a livello mondiale, a esclusione di Italia, San Marino e Città del Vaticano, per una durata di 18 anni.

Inoltre c’è la garanzia sia per i prossimi mesi dell’esercizio 2019 che per l’esercizio del 2020. Andrea Iervolino, Presidente e fondatore di Iervolino Entertainment, ha commentato: “La firma di questo accordo di distribuzione rappresenta un’operazione strategica per il nostro piano di crescita, in quanto ci consente di iniziare a produrre un nuovo film avendo già coperto gran parte dei costi. Il film è un progetto di ampio respiro internazionale che ben rappresenta il nostro modo di lavorare sul modello delle grandi major hollywoodiane, con registi e attori di fama internazionale. Anche il format del film, costituito da una serie di short content, ben esprime la nostra volontà di investire in contenuti innovativi, un business che in USA sta avendo molto successo”.

Brilla il titolo a Piazza Affari: +4,41%.