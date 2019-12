Iervolino Entertainment acquisisce diritti IP di sette caratteri dal film Artic Justice

editato in: da

(Teleborsa) – Iervolino Entertainment, società quotata all’AIM ed attiva nella produzione di contenuti cinematografici, web e televisivi per il mercato internazionale, annuncia di aver siglato un accordo con la società Short Art Media LLC per l’acquisizione di sette Intellectual Properties, spin-off del film Arctic Justice, per la produzione di short content.

In particolare, Iervolino Entertainment acquisisce le IP di sette diversi caratteri animati da ognuno dei quali potrà essere ricavata una serialità destinata alla Tv e ai nuovi media, in tutto il mondo.

Sono inclusi tutti i diritti di merchandising, sfruttamento commerciale, colonna sonora, diritti di editoria cartacea. L’ammontare totale dei diritti acquisiti ammonta a 12,25 milioni di dollari, oltre ad un impegno alla partecipazione del venditore ad una quota dei risultati derivanti dal relativo sfruttamento.

Il regolamento della transazione è previsto in due rate, la prima di 9,85 milioni con scadenza il 31 dicembre 2019, il saldo di 2,4 milioni è pianificato nel 2020.