Iervolino, avviato iter per quotazione all’AIM Italia

(Teleborsa) – Iervolino Entertainment punta alla quotazione su AIM Italia. La società specializzata nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi rivolti al mercato internazionale ha annunciato in data odierna di aver avviato le attività preliminari e propedeutiche alla quotazione.

La società opera secondo il modello di business delle principali majors americane, collaborando con cast e maestranze di primario standing, vanta la proprietà dei diritti su opere di rilievo destinate al mercato esterno che le permettono di garantire maggiore longevità ai propri progetti.

Tra i film prodotti dalla società italiana, nel periodo 2018/2019, “Waiting for the Barbarians”, tratto dall’omonimo romanzo del Premio Nobel J.M Coetzee e diretto dal candidato agli Oscar Ciro Guerra, con interpreti il Premio Oscar Mark Rylance, Johnny Depp e Robert Pattinson, e “The Poison Rose” interpretato da Morgan Freeman, John Travolta e Famke Janssen.

Andrea Iervolino, Co-Fondatore e CEO di Iervolino Entertainment, ha dichiarato “in un contesto di profonda trasformazione per il nostro mercato, abbiamo deciso di attrezzarci per sfruttare fino in fondo tutte le opportunità che il momento storico offre. Abbiamo avviato il processo di quotazione in Borsa per raccogliere risorse e finanziare nuovi investimenti, con l’obiettivo di creare produzioni innovative, acquisire proprietà intellettuali di alto livello, potenziare la Web Tv e sviluppare nuove serie di short content, che ben si adattano all’uso sempre maggiore dei telefonini”.

(Foto: © Piotr Adamowicz/123RF)