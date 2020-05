IEG, Summertrade al web meeting su prospettive future per banqueting e catering

editato in: da

(Teleborsa) – Fare il punto sulle “Prospettive future per banqueting e catering”. Questo l’obiettivo del web meeting organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi (FIC) e trasmesso sui propri canali Facebook e YouTube domani, venerdì 8 maggio, alle ore 17.

All’incontro, condotto da Alex Revelli Sorini, gastrosofo e docente dell’Università San Raffaele di Roma, prenderanno parte giornalisti e operatori del settore. Fra questi interverrà Andrea Legato, amministratore delegato di Summertrade, società controllata da Italian Exhibition Group (IEG), leader del settore, che gestisce anche la ristorazione nei quartieri fieristici e congressuali di Rimini e Vicenza.

“La collaborazione con la FIC è per noi un motivo di vanto – sottolinea Flavia Morelli, Group Brand Manager Food&Beverage di Italian Exhibition Group –. Proprio alla Fiera di Rimini, in occasione di Beer&Food Attraction, vengono ospitati i Campionati della Cucina italiana, l’importante appuntamento della Federazione”.

“Summertrade – sottolinea Legato – è una società che opera da oltre 30 anni nel mercato banqueting e catering, in sedi fieristiche, congressuali, private e sportive, curando non solo la ristorazione, ma tutti gli aspetti che costituiscono la cornice di un evento. Dalla scelta delle location, agli allestimenti scenografici e della tavola, fino alla spettacolarizzazione”. La tavola rotonda sarà anche l’occasione per presentare le disposizioni che IEG adotterà all’interno delle sue sedi fieristiche e congressuali per i servizi di ristorazione.

Al web meeting, inoltre, la FIC darà vita al “Manifesto orizzontale del settore banqueting e catering”. Un settore che coinvolge 83mila aziende, 1 milione di lavoratori dell’indotto e un giro d’affari che in Italia supera i 40 miliardi di euro l’anno, attualmente in ginocchio a causa dello stop alle cerimonie.