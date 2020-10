IEG, spostato ad aprile il Beer & Food Attraction alla Fiera di Rimini

editato in: da

(Teleborsa) – Nuove date per Beer & Food Attraction, la manifestazione “professional only” di IEG – Italian Exhibition Group. L’evento, che mette al centro il rilancio del business food&beverage out of home riguarda un mercato che è uno degli assi portanti dell’economia italiana, con i suoi 87 miliardi di euro giro di affari registrati nel 2019.

Beer & Food Attraction si sposta da febbraio ad aprile e raddoppia: da domenica 11 a martedì 13 aprile 2021 dal vivo nei padiglioni della Fiera di Rimini; da mercoledì 14 a giovedì 15 con la Digital Agenda che farà leva sul know-how tecnologico di IEG attraverso una formidabile piattaforma di matching tra aziende, visitatori e buyer internazionali.

L’annuncio è stato dato oggi a Rimini dall’amministratore delegato di IEG, Corrado Peraboni durante l’anteprima dell’International Horeca Meeting di Italgrob la Federazione Italiana Distributori Ho.Re.Ca. associata Confindustria. Nella categoria dei distributori Ho.Re.Ca. operano 5200 aziende di cui 1800 specializzate nel Food&Beverage, delle quali buona parte associate a Italgrob. Un settore che dà lavoro a oltre 30.000 persone.

Le nuove date di Beer & Food Attraction, spiega IEG in una nota, sono state decise affiancando le aziende e interpretando esigenze e aspettative di un mercato fortemente colpito dalle complessità di scenario, pensando a una situazione mondiale più favorevole.

In fiera anche gli appuntamenti professionali che connotano Beer & Food Attraction, a partire da BB TECH Expo, dedicato alle tecnologie per la produzione e il confezionamento di birre e bevande.

In parallelo procedono a pieno ritmo i preparativi per la Rimini Beer Week, il nuovo evento diffuso che collegherà fiera e città, integrando l’evento B2B in fiera con quello aperto al pubblico nei locali del riminese.

Beer & Food Attraction si svolgerà, assicura il Gruppo nella nota, nel rispetto delle disposizioni governative in materia di sicurezza sanitaria, normato dal Protocollo AEFI, dal progetto #Safebusiness by IEG e dal percorso di accreditamento internazionale GBAC STAR™.