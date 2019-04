IEG, siglati 5 anni di accordo con il Centro Fiera del Garda di Montichiari

editato in: da

(Teleborsa) – Siglato un accordo quinquennale tra il Centro Fiera del Garda SpA e Italian Exhibition Group SpA per mantenere Golositalia, la manifestazione internazionale che IEG dedica ai professionisti della ristorazione del Nord Ovest, a Montichiari. Ad apporre la firma per il rinnovo sono stati il presidente del Centro Fiera del Garda, Germano Giancarli e Ugo Ravanelli, CEO di Italian Exhibition Group.

Dopo due anni positivi in termini di pubblico e business Golositalia potrà, dunque, almeno per un altro lustro, continuare a proporre le eccellenze enogastronomiche, i prodotti tipici del territorio, le materie prime di qualità, bio e a KmZero, oltre ad attrezzature professionali e soluzioni tecnologiche per la ristorazione, nei cinque padiglioni del quartiere bresciano. All’interno dell’evento Golositalia, che prevede un format B2B e B2C, sono previsti, inoltre, anche eventi di formazione e di aggiornamento, dimostrazioni e show cooking.

All’interno del portafoglio internazionale di manifestazioni che IEG organizza nel settore food & beverage vi sono, inoltre: Cosmofood al quartiere fieristico di Vicenza; al quartiere fieristico di Rimini SIGEP il salone mondiale del dolciario artigianale, AB TECH Expo per la filiera dell’arte bianca, Beer & Food Attraction – Birre artigianali e food per foodservice di tendenza e fast food, Foodwell Expo dedicato ad alimentazione funzionale allo sport ed al benessere, Foodnova quale evoluzione di Gluten Free Expo che conterrà anche Lactose Free expo e le new entry Expo Veg e Ethnic Food Expo.