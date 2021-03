IEG, si è chiusa la seconda giornata della digital edition di Sigep

editato in: da

(Teleborsa) – Si è chiusa la seconda giornata di Sigep Exp, la digital edition del Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazioni artigianali e caffè organizzato da Italian Exhibition Group in vista della 43esima edizione che si terrà a Rimini a gennaio 2022. Tra gli eventi che si sono svolti oggi anche quello patrocinato dalla neonata Accademia del Gelato Artigianale “Alberto Pica” dedicato all’importanza della materia prima. “Il mondo del gelato è in evoluzione grazie alla conoscenza delle materie prime e delle fibre naturali. Ormai i gelatieri sono piccoli chimici che assemblano le eccellenze per far uscire la dolcezza del nostro Paese”, ha dichiarato Claudio Pica, segretario generale dell’Associazione Italiana Gelatieri.

È il gelato artigianale l’unico alimento al quale il Parlamento Europeo ha dedicato una giornata ufficiale. Il 24 marzo è infatti la Giornata Europea del Gelato Artigianale. Sigep Exp ha dedicato oggi un talk alla scoperta del gusto di quest’anno: il ‘Mantecado’, gelato alla crema antica alla vaniglia, variegato con salsa di arance, decorato con scaglie di cioccolato fondente. È un gusto che celebra la tradizione gelatiera della Spagna, un Paese crocevia di popoli e sapori. Ad accompagnare la preparazione del gelato, a cura del gelatiere Ciro Fraddanno, sono stati il vicepresidente Domenico Del Monte, Silvia Chirico della Tenuta Chirico e la biologa nutrizionista Marianna Rizzo, esperta di educazione alimentare e dieta mediterranea, che ha sottolineato la funzione salutare di un alimento come il gelato artigianale.

L’evento digitale si chiude domani (17 marzo, ndr) con un’altra giornata dedicata a interviste, talk e presentazioni.