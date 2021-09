IEG, RiminiWellness scalda i motori: formazione al centro

editato in: da

(Teleborsa) – Scalda i motoriRiminiWellnessin programma davenerdì 24e fino adomenica 26 settembre. “Passare dalla teoria alla pratica”: questa la frase che meglio riassume la 15esima edizione dell’evento di Italian Exhibition Group, punto di riferimento per il mondo del fitness, del benessere e dello sport.

Un programma ricco e vario: oltre alle lezioni live di tutte le discipline sportive più in voga, prevista la “Visual Arena” (Hall Sud) con sessioni formative e di approfondimento gratuite che vedranno in cattedra esponenti di alcune delle più importanti realtà del settore, come ANIF – Associazione Nazionale Impianti Sport&Fitness, Wellink, Teamsystem, Fiteducation etc.

Un’opportunità per professionisti e appassionati per accrescere le competenze in tema di gestione dei centri sportivi alla luce dei nuovi scenari, di sana alimentazione, mental coaching e tanto altro.

La manifestazione – che si svolge in concomitanza con la Settimana Europea dello Sport promossa dalla Commissione Europea – celebrerà l’importanza della ripresa del settore sportivo dopo le difficoltà del 2020: venerdì 24 torna il Convegno Nazionale annuale di ANIF: “Ripresa dei centri sportivi. Politica, scienza e management sportivo per un futuro di crescita”. All’incontro interverranno il Ministro Maria Stella Gelmini, il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, Nerio Alessandri, CEO&Founder di Technogym e molti altri.

Per i titolari e gestori di palestre, centri fitness e piscine TeamSystem ha organizzato per venerdì 24 settembre, anche in live streaming, tre momenti di confronto che prenderanno in esame le 5 cose da fare per organizzare al meglio un centro sportivo; come trarre vantaggio dalle nuove condizioni trasformando il problema in opportunità; l’abilitazione di nuove strategie e servizi di vendita. In un’ edizione che ha riservato grande spazio alle discipline olistiche, non poteva mancare un ciclo di incontri sulla Cultura del Benessere che si svolgerà, sempre venerdì, tenuto da esperti di pluriennale esperienza.

Sabato 25 settembre spazio a 3 convegni organizzati da Wellink per dare una visione completa al pubblico sulle tecniche di Inbound Marketing per attrarre e fidelizzare i clienti, sul Reprice e le nuove proposte di listino per mantenere costante l’adesione delle persone al centro fitness, sul Wellness Coaching ovvero il digitale a servizio del supporto motivazionale per contrastare l’abbandono dell’esercizio fisico. Nella stessa giornata in programma il 2° Summit Italiano sull’ Antiaging Longevity&Lifestyle promosso da Fiteducation e il Centro Studi P.A.F. con focus sugli stili di vita da adottare per una vita sana, bella, felice e, appunto, longeva.

Ma non è certo finita qui. In calendario anche i Seminari di LifeBrain, due convegni rivolti a chi vuole intraprendere la professione di Sport Mental Coach, figura emersa in modo particolare durante i Giochi di Tokyo; la presentazione del libro “Alimentazione e integrazione per gli ormoni e la mente” di Massimo Spattini pensato per aiutare le persone nella gestione dell’alimentazione e nella scelta degli integratori che possono migliorare, sulla base di solide evidenze scientifiche e in totale sicurezza, i livelli di energia e di benessere psicofisico.

Per concludere, tutti gli affiliati Crossfit chiamati a raccolta per il Summit a loro dedicato che si articolerà in tutti e 3 i giorni della manifestazione, da venerdì a domenica.

Il tutto, ovviamente, sotto il segno della massima sicurezza. RiminiWellness – si legge nella nota ufficiale – “come le altre manifestazioni di IEG, si svolgerà in totale sicurezza. A tutti coloro che accederanno alla manifestazione sarà richiesto il Green pass che certifica la guarigione, la vaccinazione o un tampone nelle ultime 48 ore, check temperatura e utilizzo della mascherina”.