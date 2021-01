IEG pronta a ripartire con fiere e congressi

editato in: da

(Teleborsa) – Italian Exhibition Group, società che gestisce le fiere di Rimini e Vicenza, quotata a Piazza Affari, affronta l’emergenza mondiale con scelte tempestive, in Italia e all’estero, rimodulando il calendario degli appuntamenti fieristici della prima parte del 2021, nella convinzione che la campagna vaccini in tutto il mondo e la contemporanea discussione all’Unione Europea sulla mobilità internazionale, inquadreranno a breve termine un nuovo scenario.

Il presidente di IEG Lorenzo Cagnoni parla di “scelte strategiche fondamentali per tenere i motori in movimento, ora pronti a riavviarsi insieme alle imprese con una riprogettazione complessiva del calendario e dei format degli appuntamenti previsti nella prima parte del 2021”.

“Le fiere sono e resteranno uno dei più potenti moltiplicatori di business”, sottolinea l’Amministratore delegato Corrado Peraboni, ricordando che le fiere generano in Italia un giro d’affari di 60 miliardi l’anno e che nel 2020 si è registrato un calo delle attività dell’80%. “Per il 2021 in accordo con gli stakeholders – assicura – abbiamo messo a punto progetti che contribuiranno in maniera decisiva all’export del made in Italy”.

Sigep, il salone internazionale dedicato a gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè, inaugurerà la sua “Road map to Sigep 2022” (l’edizione in presenza dal 22 al 26 gennaio dell’anno prossimo alla fiera di Rimini) con una versione completamente digitale nelle date dal 15 al 17 marzo. Anche Beer & Food Attraction, la manifestazione dedicata alle eccellenze birrarie, beverage e al food per l’Ho.re.ca., e BBTech Expo, la fiera professionale delle tecnologie per birre e bevande, prevedono un percorso di avvicinamento all’edizione 2022 partendo da un appuntamento full digital dal 12 al 14 aprile.

Vicenzaoro si terrà a Vicenza dal 10 al 14 settembre 2021, assieme a T.GOLD, il salone internazionale per i macchinari e le tecnologie per il gioiello, e VO Vintage, marketplace dell’orologeria e gioielleria d’epoca e di pregio. Oroarezzo riaprirà il quartiere fieristico aretino dal 12 al 15 giugno 2021. Ad anticipare il ritorno in fiera della community internazionale, sarà WE ARE Jewellery, il 23 marzo, un inedito format B2B digital studiato per promuovere le nuove collezioni di gioielleria ai buyer collegati da tutto il mondo.

Abilmente, il riferimento per la manualità creativa a livello nazionale, esalterà l’edizione primaverile dal 27 al 30 maggio. Tiro sportivo, caccia e outdoor faranno tappa con una summer edition a HIT SHOW dal 5 al 7 giugno, per poi tornare dal 12 al 14 febbraio 2022 e aprire una nuova stagione.

MIR TECH, Music Inside Rimini dà appuntamento agli operatori nel 2022, preceduto da un format inedito allo studio per l’autunno di quest’anno. Enada, la mostra di riferimento del Sud Europa e del bacino del Mediterraneo per il mondo degli apparecchi per il gioco e l’intrattenimento, si posizionerà a metà settembre. Per quanto concerne il fitness, RiminiWellness si terrà nella stagione estiva, mentre restano confermate presso il Dubai World Trade Center le prime edizioni targate IEG del Dubai Muscle Show e Dubai Active (dal 28 al 30 ottobre 2021).

Per il comparto delle fiere ospitate o co-organizzate Expo Dental Meeting sarà dal 17 al 19 giugno, mentre per Macfrut, che quest’anno in contemporanea vedrà il debutto di Fieravicola, sarà garantito a brevissimo un ottimale posizionamento.

Attività intensa di IEG sul fronte congressuale, con lo sviluppo di nuovi grandi eventi totalmente digitali e per riposizionare alcuni convegni in base alle richieste degli organizzatori. Diverse le candidature estere ricevute, con dieci appuntamenti già confermati tra 2021 e 2025, compreso il 29° Congresso dell’European College of Sport Science (3-5 luglio 2024).