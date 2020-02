IEG, nel 2020 15 anni di Riminiwellness

editato in: da

(Teleborsa) – Per il 2020 è previsto un evento ancora più in “movimento”, in crescita internazionale e professionale e nel quale debutteranno le tendenze di fitness, benessere e sport. Con oltre 400 aziende su 170mila metri quadrati, indoor e outdoor, 200 convegni, incontri e appuntamenti per la sezione professionale, 1500 ore di lezioni e workout, circa 2000 sessioni di allenamento e oltre 20 km di territorio pulsante, dal 28 al 31 maggio 2020 nel quartiere fieristico riminese di Italian Exhibition Group torna Riminiwellness,

Giunta alla sua quindicesima edizione la grande kermesse internazionale dedicata a fitness, benessere, business, sport, cultura fisica e sana alimentazione, chiamerà a raccolta i produttori di macchine per l’attività fisica, le palestre, i trainers, i presenter, i formatori, le scuole e le associazioni di categoria, i cultori del fisico, gli appassionati, gli ideatori delle tecniche per il relax, gli esperti di scienze riabilitative e ancora i mondi del fashion, del turismo e del design collegati al settore.

In Italia, gli appassionati del fitness coinvolti in questo tipo di attività sono circa 18 milioni l’anno, il che rende il nostro Paese secondo solo alla Germania nelle classifiche Europee. Il giro d’affari stimato delle attività sportive non agonistiche legate al fitness nel nostro Paese è di circa 10 miliardi di euro l’anno.