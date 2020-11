IEG, nei 9 mesi genera utile di 1,6 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Italian Exhibition Group archivia i primi nove mesi dell’anno con un risultato netto di pertinenza degli azionisti della Capogruppo positivo di 1,6 milioni di euro, anche grazie a proventi netti non ricorrenti per 6,5 milioni di euro, che si confronta con gli 8,4 milioni dei primi nove mesi del 2019 (-81,4%).

I ricavi totali del Gruppo dei primi nove mesi del 2020 si attestano a 68,2 milioni di euro, in calo del 46,8% rispetto ai 128,3 milioni del medesimo periodo del 2019. Gli ottimi risultati messi a segno nei primi due mesi dell’anno, che hanno sostanzialmente determinato la crescita organica del periodo pari a 2,6 milioni di euro (+2%), sono stati annullati dagli effetti della pandemia che ha causato una riduzione dei ricavi di 62 milioni di euro (-48,4%) rispetto ai primi nove mesi del 2019.

L’EBITDA è ancora in territorio positivo per 9,1 milioni di euro, in riduzione del 70,3% rispetto ai 30,6 milioni del medesimo periodo dell’anno precedente. L’EBITDA Margin è pari al 13,3%. L’EBIT, sul quale incide una svalutazione non ricorrente di intangible asset di circa 2,6 milioni di euro, evidenzia una perdita di 7,1 milioni di euro contro il risultato positivo di 17,5 milioni dello stesso periodo del 2019.

La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2020 ammonta a 116,7 milioni di euro, evidenziando un aumento dell’indebitamento netto di 12,2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2019.