IEG, MIR 2020: si apre una nuova epoca ancora più “tech” e spettacolare

(Teleborsa) – Con il 2020 arriva la 5° stagione di MIR, l’unica fiera di riferimento per l’intero settore dello Showbiz, che ha saputo costruire un format originale ed esclusivo per raccontare ai professionisti di questo mondo quali sono le migliori tecnologie e i campi di applicazione in tema Light, Sound, Visual, Integrated System & Broadcast. Ieri sera sono state annunciate le novità durante l’Evento ufficiale di presentazione che si è tenuto a Milano presso la Casa degli Artisti (divenuta Casa DOC, in occasione della Milano Music Week).

Una delle novità di questa nuova edizione è lo spostamento delle date. Infatti, la manifestazione di Italian Exhibition Group (IEG) apre le porte in anticipo rispetto agli anni precedenti e si svolgerà dall’8 al 10 marzo 2020 alla Fiera di Rimini. “Dopo 4 anni, consideriamo chiusa la prima fase di startup di sviluppo del MIR”, sottolinea Marco Borroni, Group Brand Manager di IEG, “la manifestazione è nata e cresciuta nel mese di maggio, rispetto alla prima edizione abbiamo avuto un’evoluzione incredibile. Abbiamo superato il 60%, sia dei mq occupati, che di aziende partecipanti”. Dunque MIR si è definitivamente affermata. Non è più la “nuova” fiera, ma “la” fiera TECH di riferimento. Un progetto che, secondo gli organizzatori, nei prossimi 3-4 anni ha già in serbo di sviluppare diversi settori collaterali orientandosi anche al mondo della fotografia, dell’home entertainment e degli eventi, impiantistica e tecnologie per lo sport con progetti più verticali.

Il 2020 sarà anche l’anno dell’inaugurazione della prima edizione del GALA MIR. Dedicato ai professionisti del mondo dell’intrattenimento, si svolgerà nella data del 9 marzo 2020 e prevede l’assegnazione di Award che verranno consegnati da giurie tecniche composte da figure di spicco del panorama italiano.