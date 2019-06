IEG, l’innovazione passa dal Palacongressi di Rimini

editato in: da

(Teleborsa) – Al Palacongressi di Rimini il mese di giugno sarà colmo di eventi: dal cervello quantico al Web Marketing Festival fino a Italia’s got Talent. Innovazione scientifica, digitale, in campo finanziario, per arrivare alle arti e alle nuove modalità di crescita personale. Una decina tra seminari, congressi, eventi medico-scientifici, di formazione, messi in campo dalla divisione Event & Conference di Italian Exhibition Group (IEG), per un totale di oltre 33mila presenze annunciate e circa 15mila congressisti in arrivo.

Il clou, con 18.000 presenze annunciate, sarà la settima edizione del Web Marketing Festival, la più grande manifestazione in Italia sull’innovazione digitale che dal 20 al 22 giugno proporrà oltre 70 eventi di formazione, show, intrattenimento, business e networking. Per questa edizione sono state realizzate oltre 55 sale formative, dieci in più rispetto alla scorsa edizione, con le new entry Robotica, Influencer Marketing, eSports and Gaming, Design, Digital Transformation, Sostenibilità e Terzo Settore. All’interno delle sale, si terranno gli interventi di più di 500 speaker e ospiti provenienti da tutto il mondo. Già previste le presenze di Mimmo Lucano, Federica Angeli (La Repubblica), Alessandro Benetton (21invest), Daniele Pucci (IIT), Chiara Cocchiara (EUMETSAT), Pietro Milillo (NASA) e Roberto Zanda.

Il primo appuntamento del mese sarà invece dal 5 al 7 giugno con il 59° Simposio dell’AFI (Associazione Farmaceutici Industria): un essenziale momento di incontro e di scambio tra i protagonisti della ricerca scientifica e le aziende. Dedicato all’innovazione lo spazio per le start up, dove l’industria farmaceutica incontra i nuovi talenti della ricerca.

Il 7 giugno si aggiungono altri due eventi in contemporanea: il 5° Open Day delle Camere Penali (fino all’8) e la Convention ISSA (fino al 9), l’evento annuale di educazione continua nel fitness dedicato agli studenti ed ai Certificati ISSA, ai Personal Trainer professionisti, ai proprietari o gestori di Centri Fitness e agli appassionati del settore. Numerosi i temi che saranno affrontati: dal foot training nella terza età a cosa fa bene al rapporto di coppia, al fitness in rosa, ovvero il fit pink.

L’11 e 12 giugno si ritroveranno invece a Rimini gli associati alla Società Italiana Trapianti Organi per lo Spring Meeting SITO 2019.

Il 12 e 13 giugno sono attesi duemila congressisti all’IT Forum, il più grande evento gratuito in Italia dedicato a professionisti della consulenza, trader e risparmiatori, che vedrà riunirsi a Rimini i leader del fintech. Tra le conferenze in programma al Palacongressi anche quelle dedicate ai nuovi temi della finanza digitale. Evento nell’evento sarà il Forbes Digital Summit, con i protagonisti mondiali dell’innovazione digitale, per capire come le tecnologie di domani, l’intelligenza artificiale, influiranno sul settore degli investimenti.

Il 16 giugno in duemila si ritroveranno al Palas per scoprire il codice segreto della mente con Italo Pentimalli, autore di La tua mente può tutto (Mondadori): un metodo personalizzato per sprigionare il potere del cervello quantico.

Il 29 e 30 giugno, infine, il Palacongressi di Rimini sarà ancora una volta la piazza dei talenti con il casting di Italia’s got Talent. Largo dunque ad ogni genere di arte. Gli spazi del Palacongressi di IEG si trasformeranno in palcoscenico per la danza, musica, acrobazia, comicità, poesia di attori, musicisti, atleti, ballerini, acrobati d’ogni genere.

Nel calendario degli appuntamenti di giugno anche la Giornata della Camera Civile di Rimini, seminario formativo in programma il 28.