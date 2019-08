IEG, le “dolci” tendenze dell’estate

editato in: da

(Teleborsa) – Delineate le tendenze dell’estate nel panorama dolciario italiano. L’Osservatorio SIGEP di IEG – Italian Exhibition Group ha seguito due eccellenze italiane nell’ambito della gelateria e della pasticceria. Sonia Balacchi, Pastry Chef che ha rappresentato l’Italia al Palazzo dell’ONU, ha raccontato il suo “Gradisca” che, come lei stessa ricorda: “è un omaggio a Fellini e alla festa che apre la stagione della Riviera, composto da tre bignè ripieni di gelato su croccante agli agrumi, gustabile sullo stecco, che per me rappresenta il Ferragosto con i suoi colori brillanti e sapori autentici”.

Non meno importante il “Gelato Italia” composto da cocomero, melone e lime, la proposta della Nazionale Italiana della CMG, la Coppa del Mondo di Gelateria in programma al 41° SIGEP di IEG, organizzata in collaborazione con Gelato&Cultura.

L’Osservatorio SIGEP richiama anche i recenti dati di CNA Agroalimentare, che stimano un giro d’affari del gelato artigianale di 3 miliardi per quest’anno con un trend in crescita del 10%.

Roma è la “regina del gelato artigianale”, con ben 1.400 gelaterie specializzate. Il Segretario Generale dell’Associazione Italiana Gelatieri, Claudio Pica, prevede un incremento del 15% dei consumi ferragostani del Belpaese. Ma quali sono le tendenze dell’estate 2019? In primo piano troviamo i sorbetti alcolici, ai gusti di anguria e rum, e lime e vodka.