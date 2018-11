IEG – Italian Exhibition Group, via libera di Borsa Italiana alla quotazione

editato in: da

(Teleborsa) – Italian Exhibition Group S.p.A. (IEG), la società che gestisce Rimini Fiera e la fiera di Vicenza, ha ottenuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana.

IEG presenterà a Borsa Italiana, entro la giornata di domani (28 novembre 2018), la domanda di ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul MTA e, ricorrendone i presupposti, sul Segmento STAR.

Il flottante richiesto ai fini della quotazione sarà ottenuto per il tramite di un collocamento privato riservato ad investitori qualificati in Italia e istituzionali esteri.

Non è prevista alcuna offerta al pubblico indistinto in Italia e/o in qualsiasi Altro Paese.

Le azioni oggetto dell’offerta saranno rivenienti, rispettivamente, da un aumento di capitale e dalla vendita da parte di Rimini Congressi e Salini Impregilo.

L’inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA sarà stabilito da Borsa Italiana con successivo avviso, subordinatamente al rilascio da parte della CONSOB dell’approvazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo e alla verifica da parte di Borsa Italiana della costituzione del flottante sufficiente. Qualora, ad esito delle verifiche di Borsa Italiana, non dovessero essere integralmente soddisfatti i requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il pubblico richiesti per la qualifica di STAR, la Società intende comunque proseguire nel proprio obiettivo di quotazione sul MTA.