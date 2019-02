IEG, investimento da 4 Mln di euro per migliorare parcheggio Fiera di Rimini

editato in: da

(Teleborsa) – Ufficializzato oggi un investimento di oltre 4 milioni di euro per migliorare il parcheggio del plant fieristico di Rimini ed intervenire sulla piena fruibilità di tutti i parcheggi del quartiere. A deliberare tale decisione, e a renderla nota tramite un comunicato, è il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group (leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici e tra i principali operatori nel settore in ambito europeo) che ha annunciato l’obiettivo di voler raggiungere il più alto standard qualitativo sull’intera superficie occupata e garantire la possibilità di parcheggio anche in situazioni climatiche avverse.

Attualmente nel perimetro appartenente alla fiera riminese si contano 11.000 posti auto e, oltre alle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, vi sono, in tutte le aree del parking, attrezzature per il camper service.

Nel progetto si conta di intervenire in maniera definitiva nei 60.000 mq dei due parcheggi Sud, completando la struttura con un fondo drenante, la piantumazione di alberi e il potenziamento dell’illuminazione e delle colonnine per gli eco-green.

Mentre sui parcheggi EST e Ovest si attuerà un intervento di manutenzione straordinaria. L’opera inoltre sarà realizzata entro il 2019 e pronta in ogni caso per Sigep 2020.