IEG, il 23 marzo in programma l’innovativo evento WE ARE Jewellery

(Teleborsa) – Sarà una formula innovativa e ad alto contenuto tecnologico quella alla base di WE ARE Jewellery, l’evento digitale che il 23 marzo apre la Jewellery Agenda del 2021, punto di partenza di una roadmap concepita da IEG per il ritorno alle manifestazioni fieristiche in presenza del comparto. Sarà uno spettacolo interattivo, reso possibile con riprese video ad altissima definizione, con oltre trenta Jewellery Frame, originali quadri ambientati interpretati da eleganti modelle, a presentare le novità di collezione delle aziende e dei brand d’eccellenza del Made in Italy a una platea di buyer collegati da tutto il mondo.

Format originale di IEG realizzato con la collaborazione dell’Art Director Beppe Angiolini, il fashion buyer italiano più famoso al mondo, WE ARE Jewellery sarà una vetrina di comunicazione, promozione e relazione con gli operatori internazionali. Le riprese saranno effettuate negli spazi dello storico Palazzo Lambardi, nel cuore del centro storico di Arezzo e lo show si ispirerà ai nuovi format lanciati durante le ultime fashion week dalle più importanti maison internazionali.

Nonostante la formula particolare, i buyer internazionali saranno in grado di visualizzare nel dettaglio ogni singolo pezzo presentato, esaminare schede e dettagli di prodotto, navigare tra le informazioni dall’azienda produttrice ed entrare in contatto diretto con le aziende (anche nelle settimane successive all’evento). Il progetto WE ARE Jewellery è supportato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Agenzia ICE.