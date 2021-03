IEG, il 12 aprile il via al The Digital Event for Eating Out

editato in: da

(Teleborsa) – Il 12 e il 13 aprile prossimi si aprirà The Digital Event for Eating Out, la due giorni di talk organizzata da Italian Exhibition Group. L’evento – che si terrà online – costituisce la prima tappa di avvicinamento all’edizione in presenza di Beer&Food Attraction e BBTech expo, in programma dal 20 al 23 febbraio 2022 alla Fiera di Rimini.

“La webinar session sarà l’occasione per l’intera filiera dell’Out of Home per fare il punto sugli scenari futuri, e confrontarsi in vista di una auspicata ripartenza di tutto il settore – si legge in una nota IEG – Al centro dei talk, il tradizionale appuntamento dell’International Horeca Meeting di Italgrob, con il congresso di apertura sul tema ‘L’Ho.Re.Ca. oltre il Covid, fra sostenibilità e rilancio del Made in Italy’”.

Nutrito il parterre degli ospiti: oltre al presidente di Italgrob Vincenzo Caso e all’Amministratore Delegato di Italian Exhibition Group Corrado Peraboni, interverranno infatti, sulle tendenze e gli scenari futuri del mercato: il presidente di Trade Lab Luca Pellegrini, il presidente di Federalimentare Ivano Vacondio, il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti e il presidente di Federturismo Marina Lalli. Nella seconda sessione, dedicata a mercato, dati e focus del beverage, prenderanno la parola: il direttore di IRI Marco Colombo, il presidente di Assobirra Michele Cason, il presidente di Assobibe Giangiacomo Pierini, il presidente di Mineracqua Enrico Zoppas e Sandro Boscaini, presidente di Federvini. A moderare sarà la giornalista Paola Rota.

Innovazioni del mondo Horeca, ibridazione ed evoluzione del mercato, vendite digitali e lotta agli sprechi sono alcuni dei temi dei webinar della due giorni che, oltre all’International Horeca Meeting, vedrà gli interventi dei principali partner che hanno accompagnato Beer&Food Attraction e BBtech expo in questi anni, come: FIC-Federazione Italiana Cuochi, FIPE-Federazione Italiana Pubblici Esercizi, NPD Group, CERB Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla Birra, Unionbirrai, Cast Alimenti, Unione Degustatori Birre, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, e ancora media partner come Il Mondo Della Birra, Bargiornale e Food Service. The Digital Event for Eating Out è inoltre organizzato con la collaborazione e il sostegno dell’Agenzia ICE per la selezione e l’organizzazione di business meeting con buyer internazionali selezionati.