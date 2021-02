IEG: grande successo per il primo Dubai Muscle Classic organizzato da HBG Events

editato in: da

(Teleborsa) – Oltre 47.000 spettatori in diretta streaming su Youtube, 309 concorrenti di 43 nazionalità in competizione. Sono i numeri del Dubai Muscle Classic svoltosi in questo mese di febbraio, la più grande competizione di bodybuilding mai organizzata negli Emirati Arabi, per la prima volta a cura di HBG Events, società di Italian Exhibition Group (IEG), in partnership con Dubai Sports Council ed Emirates Bodybuilding Federation (EBBF).

“Si è trattato di un ottimo debutto, nel solco dell’expertise della nostra società che è leader nell’organizzazione di appuntamenti fieristici del settore Wellness, Sport & Leisure – ha commentato Corrado Peraboni, AD di IEG – In linea con la nostra strategia di geo-clonazione degli eventi, il successo di Rimini Wellness contribuirà ancora di più a potenziare il Dubai Muscle Show, dal 28 al 30 ottobre 2021 in contemporanea all’Expo mondiale. La recente acquisizione del più importante evento fieristico di fitness e wellness del Middle East renderà nel tempo più internazionale anche l’edizione di Rimini”.

Si stima che nei paesi del Gulf Cooperation Council (GCC) il settore dell’health&fitness valga circa 1,4 miliardi di dollari e che solo negli Emirati Arabi Uniti il mercato raggiungerà un tasso di crescita annuo composto del 9% tra il 2018 e 2022.