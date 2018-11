IEG, Gluten Free Expo e Lactose Free Expo: terza giornata ricca di appuntamenti

editato in: da

(Teleborsa) – La terza giornata di Gluten Free Expo e Lactose Free Expo si prospetta ricca di appuntamenti irrinunciabili per tutti i professionisti.

Proseguono le dimostrazioni live di Cast Alimenti Free From e ci sarà la prima edizione di Fic Gluten Free Pro Training in collaborazione con FIC, Federazione Italiana Cuochi, un appuntamento formativo tenuto dai cuochi FIC e rivolto a tutti i cuochi che desiderano avvicinarsi alla cucina gluten free.

Giornata densa di concorsi con la sesta edizione del Campionato Europeo di Pizza senza glutine tenuto da Pizza e Pasta Italiana e la prima edizione di Free Culture: il concorso nazionale di cucina free from rivolto agli operatori del settore ristorativo organizzato da Conpait.

Da non perdere il convegno della rivista Distribuzione Moderna dal titolo Free From: industria di marca vs private label.

Grazie alla rinnovata collaborazione con Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Iula Casale, Trade Analyst di Ice Agenzia di Montréal terrà un webinar per offrire una panoramica sulle opportunità del mercato canadese.

La giornata si concluderà con la premiazione della terza edizione dei Gluten Free Awards in collaborazione con Tespi Media Group.

Le manifestazioni organizzate da Exmedia Srl, società di IEG – Italian Exhibition Group, proseguono fino a domani 20 novembre 2018 alla Fiera di Rimini.

(Foto: © Antimo Andriani/123RF)