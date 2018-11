IEG, giornata ricca di premiazioni al Gluten Freex Expo e Lactose Free Expo

editato in: da

(Teleborsa) – Ultima giornata di Gluten Free Expo e Lactose Free Expo, organizzati da Exmedia Srl, società del gruppo IEG – Italian Exhibition Group.

Proseguono gli approfondimenti tenuti da AIC – Associazione Italiana Celiachia e AILI, Associazione Italiana Latto-Intolleranti e rivolti ai professionisti.

Giornata ricca di premiazioni con la prima edizione del Premio Alimenti Funzionali Free From realizzato in partnership con la rivista Alimenti Funzionali del Gruppo Chiriotti Editori e la prima edizione del Concorso gastronomico Eat Free dedicato al “naturalmente senza” e rivolto alle scuole alberghiere organizzato in collaborazione con CAST Alimenti e Nonsologlutine Onlus.

L’appuntamento con il mercato free from continua per tutta la giornata odierna fino alle ore 16:00 a Fiera di Rimini, Ingresso Ovest.

(Foto: © crampinini/123RF)