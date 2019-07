IEG, FoodNova rinnova la consolidata collaborazione con la Federazione cuochi

editato in: da

(Teleborsa) – FoodNova, la grande vetrina internazionale delle nuove esigenze alimentari che si tiene ogni anno alla Fiera di Rimini, gestita da Italian Exhibition Group, rinnova la sua collaborazione con la Federazione cuochi (FIC). Si consolida così un connubio di successo avviato da alcuni anni con Beer&Food Attraction.

In vista dlela prossima edizione di FoodNova, che si terrà presso lo spazio fieristico romagnolo dal 16 al 19 novembre 2019, si terrà la seconda edizione di FIC Gluten Free Pro Training, un momento di formazione rivolto a tutti cuochi, gestito da cuochi FIC, dedicato a chi vuole scoprire la cucina gluten free ed anche a chi vuole aggiornarsi.

FoodNova racchiuderà manifestazioni come Gluten Free Expo, Lactose Free Expo, Expo Veg e Ethnic Food Expo. Questa convention ha sempre coinvolto i professionisti del settore Ho.Re.Ca. mettendo a disposizione informazione e formazione. Per questo la partnership con FIC è motivo di orgoglio per la manifestazione e rappresenta un punto importante nello sviluppo di FoodNova.

(Foto: © crampinini/123RF)