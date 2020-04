IEG, finanziamento con pool banche

editato in: da

(Teleborsa) – Contratto di finanziamento di Italian Exhibition Group con primario Pool di banche guidato da Crédit Agricole Italia e composto da BNL – Gruppo BNP Paribas, Bper Banca, Banco BPM e Istituto per il Credito Sportivo, finalizzato allo sviluppo del quartiere fieristico di Rimini.

Il contratto prevede due distinte linee di finanziamento garantite da ipoteca sugli immobili costituenti il quartiere fieristico di Rimini: una linea di importo pari ad euro 15.000.000 per il rifinanziamento dei preesistenti mutui bancari garantiti da ipoteche sul quartiere di Rimini, i quali sono stati contestualmente estinti. Questa operazione di rifinanziamento si rende necessaria per permettere al pool di finanziatori di beneficiare di una garanzia di primo grado. La seconda linea, di massimi euro 60.000.000 sarà erogata ad avanzamento lavori ed è destinata al finanziamento dei progetti di ampliamento della capacità espositiva e dei servizi del quartiere di Rimini, che avrà spazi multifunzionali utilizzabili anche per finalità sportive. I nuovi spazi saranno disponibili a partire dal gennaio 2023.

Le linee di credito, della durata rispettivamente di 8 e 12 anni (compreso un periodo di disponibilità di 36 mesi), prevedono condizioni, impegni e termini contrattuali in linea con gli standard per il mercato del credito bancario.