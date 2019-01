IEG: dalla Cina arriva delegazione a Rimini

editato in: da

(Teleborsa) – Si intensificano le relazioni per una filiera strategica del made in Italy curate da Italian Exhibition Group e così, dopo le iniziative legate a green economy e business turistico, nell’ambito di questo contesto oggi è arrivata in visita a Rimini, dalla grande regione cinese di Guangdong, una delegazione governativa e di operatori del settore orafo.



Ad accogliere stamane il capo delegazione, il Vice Sindaco di Guangzhou Mr. Chen Zhiying, e il Vice Sindaco del distretto di Panyu Mr. Huang Ka sono stati il Presidente di IEG, Lorenzo Cagnoni e l’Amministratore Delegato Ugo Ravanelli. Nel quadro della partnership tra IEG e CIBJO, Confederazione mondiale della gioielleria, è stato invitato anche il dottor Gaetano Cavalieri, Presidente CIBJO.

L’incontro segue una serie di meeting istituzionali dedicati a studiare lo sviluppo del business fieristico in Cina per il comparto della gioielleria. In tale contesto si è collocata anche la promessa delle autorità e operatori cinesi di raggiungere Vicenza durante VicenzaOro, con visita anche al quartiere e alla città di Rimini.



L’obiettivo strategico di IEG è quello di favorire le filiere produttive italiane più interessate a sviluppare rapporti di business su mercati così straordinariamente dinamici, stringendo relazioni vantaggiose e impostando progetti mirati a rappresentare il made in Italy. Italian Exhibition Group vuole quindi incrementare la sua presenza su un mercato particolarmente significativo per i suoi prodotti fieristici.