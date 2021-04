IEG, dal 27 aprile seconda Digital Green Weeks di Key Energy e Ecomondo

editato in: da

(Teleborsa) – Tornano le Digital Green Weeks di Key Energy e Ecomondo. Il prossimo appuntamento con i webinar delle manifestazioni di Italian Exhibition Group, dedicate all’economia circolare e alle energie rinnovabili è in programma dal 27 al 29 aprile e verterà sul tema “Sustainable City & Low Carbon Economy”.

“Parleremo di packaging e bioplastiche, smart waste tracking, compostaggio diffuso, simbiosi industriale e valorizzazione degli scarti agricoli, transizione urbana circolare – spiega la group band manager di Italian Exhibition Group, Alessandra Astolfi –. In una parola, di soluzioni integrate per una low carbon economy. Le Digital Green Weeks, previste in 5 tappe, guideranno cosi` la community della green economy verso i nuovi scenari della transizione ecologica”.

Si tratta – spiega IEG in una nota – di una sorta di road map virtuosa per condurre il mercato fino all’edizione in presenza di Key Energy e Ecomondo 2021, che si terranno in contemporanea dal 26 al 29 ottobre prossimi presso il quartiere fieristico di Rimini. In programma occasioni di networking, incontri B2B e convegni virtuali, elaborati dai Comitati Scientifici presieduti dai professori Gianni Silvestrini e Fabio Fava all’insegna del “Leading the ecological transition”.

Nel dettaglio, nel secondo appuntamento dal 27 al 29 aprile si parlera` di green packaging, innovazione green, sanificazione, strumenti di green financing, rigenerazione urbana. E, sotto il profilo energetico, di smart city: citta` circolari, TPL e infrastrutture verdi urbane, sicurezza, illuminazione, digitalizzazione, monitoraggio, 5G, utility. Previsti anche webinar aziendali (come quello di Acea).