IEG, dal 15 marzo online il 42esimo Salone Internazionale di gelateria e pasticceria

(Teleborsa) – Da lunedì 15 a mercoledì 17 marzo 2021 sulla piattaforma web allestita ad hoc avrà luogo Sigep Exp – the Digital Experience, il 42esimo Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè.

Sigep Exp – the Digital Experience è l’edizione su piattaforma digitale della manifestazione internazionale dedicata a gelateria, pasticceria e panificazione artigianali e caffè di Italian Exhibition Group, “il punto di partenza di un percorso digitale che accompagnerà i professionisti delle quattro filiere sino all’edizione in presenza del gennaio 2022”.

Come spiega in una nota IEG, si dividerà in tre linee direttrici: internazionalità, visione e strategia grazie alla collaborazione con ICE – Agenzia Italiana per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con NPD Group, società leader mondiale nell’analisi di mercato del foodservice e con le maggiori associazioni e testate di settore. In programma oltre 20 talks nella “Vision Plaza” e interviste e demo realizzate in diretta streaming dalla sede di CAST Alimenti a Brescia.