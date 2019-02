IEG, annunciate date del prossimo Travel Experience

editato in: da

(Teleborsa) – Sono state ufficializzate le date della prossima edizione di TTG, Travel Experience. L’evento, organizzato da Italian Exibithion Group al quartiere fieristico di Rimini in contemporanea a SIA Hospitality Design e Sun Beach& Outdoor Style, si terrà nei giorni dal 9 all’11 ottobre 2019.

Presenti all’annuncio, svoltosi nella sede milanese di IEG, il CEO di IEG Ugo Ravelli e il Senatore Gian Marco Centinaio, Ministro delle Politiche agricole alimentari.

Occasione quella svoltasi nella mattinata di oggi 4 febbraio, utile anche per condividere i contenuti business che TTG proporrà ad ottobre e la strategia di continuità attuata tra il Ministero e IEG nel campo del turismo organizzato. Sottolineato anche il binomio imbattibile offerto dal nostro Paese nel far convergere la bellezza dei luoghi e la qualità dei prodotti enogastronomici che risultano essere elemento portante per la crescita del turismo.

Alla fiera di Rimini si svolgerà anche la riunione fra assessori regionali e il Ministro che darà la possibilità di espressione, in un incontro aperto, agli operatori del settore.

