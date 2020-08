IEG annuncia acquisto emiratina HBG Eventis FZ. Titolo vola in Borsa

editato in: da

(Teleborsa) – Italian Exhibition Group, la società proprietaria delle Fiere di Rimini e Vicenza ed attiva anche nel settore dell’organizzazione di eventi, annuncia di aver raggiunto un accordo vincolante per l’acquisto del 100% di HBG Events FZ, società con sede negli Emirati Arabi Uniti.

Il corrispettivo è stato fissato in un minimo garantito di 1,1 milioni di dollari (pari a circa 0,9 milioni di euro), da liquidare all’atto della cessione, più un earn out legato ai risultati delle prossime due edizioni dei due eventi, liquidabili entro 80 giorni dalla conclusione di ciascuna edizione. L’acquisizione è finanziata ricorrendo alla liquidità della società.

HBG è organizzatrice dal 2016 degli eventi contemporanei “Dubai Muscle Show” e “Dubai Active”, che insieme rappresentano il maggior evento fitness del Medio Oriente. La prossima edizione delgi eventi è in programma dal 14 al 16 gennaio 2021 presso il Dubai World Trade Centre. HBG ha chiuso il 2019 con ricavi per 6,1 milioni di Dirham (equivalenti a circa 1,5 milioni euro),

L’iniziativa rientra nella strategia di internazionalizzazione e sviluppo dei prodotti della categoria “Wellness, Sport & Leisure” in cui IEG è leader in Italia con la manifestazione Rimini Wellness.

L’atto di trasferimento delle quote è previsto per il mese di settembre 2020. La società è stata assistita nell’operazione da Baker McKenzie.

La Borsa sembra apprezzare l’accordo e premia il titolo IEG con un importante progresso dell’8% a 3,03 euro. Le azioni IEG nell’ultimo periodo hanno performato meglio dell’indice FTSE MIB (performance ultima settimana +17,44%, rispetto a +2,87% del principale indice della Borsa di Milano). Lo status tecnico di Italian Exhibition Group è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,113 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 2,863. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,363.