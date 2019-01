IEG: alla fiera dolciaria anche un “gusto della solidarietà”

editato in: da

(Teleborsa) – Quest’anno la manifestazione del dolciario di IEG ha voluto rendere ancora più speciale l’evento arricchendolo con un’altra iniziativa solidale, che ha raccolto anche derrate alimentari non impacchettate. Così insieme a SIGEP, cresce anche la generosità dei riminesi.

I 40 espositori presenti, tra farina, bevande, olio, latte, panna, pizza, cioccolato, marmellate e biscotti sono riusciti a donare 3.600 kg di prodotti dolciari ai più bisognosi. A dare il loro contributo, oltre alle associazioni no profit del territorio come Associazione Amici di Gigi, Caritas, Casa Famiglia Sicomoro, Casa Sant’Anna, Mensa dei poveri Sant’Antonio che hanno ritirato i prodotti utilizzati per le proprie mense, i tantissimi visitatori che hanno scelto di acquistare il gelato al “gusto della solidarietà”, confezionato col prodotto reso disponibile a fine manifestazione dagli espositori.

In tutto sono stati raccolti 16.500 euro (anno scorso si raggiunsero i 15.995 euro) e, alle 3.300 vaschette acquistate con offerta libera al centro commerciale I Malatesta di Rimini, se ne sono aggiunte altre 1.200 donate a parrocchie, Caritas e Mensa dei Poveri di Sant’Antonio. Come nelle scorse edizioni, il 100% dell’incasso sarà utilizzato dal Banco di Solidarietà di Rimini per comprare generi alimentari di prima necessità destinati a famiglie del territorio in difficoltà.