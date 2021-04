IEG, al via The Digital Event for Eating Out

editato in: da

(Teleborsa) – Al via The Digital Event for Eating Out, la due giorni di talk su prospettive e strategie per la ripresa del mondo food&beverage organizzata da Italian Exhibition Group, oggi lunedì 12 aprile e domani che costituisce la prima tappa di avvicinamento all’edizione in presenza di Beer&Food Attraction e BBTech expo, in programma dal 20 al 23 febbraio 2022 alla Fiera di Rimini.

“Voi rappresentate il filo conduttore di tutto il turismo nazionale, senza di voi e senza il lavoro che fate quotidianamente, tutta la filiera si interromperebbe”. Lo ha detto il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia in apertura questa mattina dell’International Horeca Meeting di Italgrob che ha alzato il sipario sull’evento.

La giornata d’apertura è stata anche l’occasione per annunciare – da parte dell’Amministratore delegato di Italian Exhibition Group Corrado Peraboni e del presidente di Italgrob Vincenzo Caso – il rinnovo della partnership per altri tre anni (2022-2024), a conferma dell’importanza strategica della manifestazione per tutta la filiera.

Ad inaugurare i lavori, il saluto di benvenuto del presidente di IEG, Lorenzo Cagnoni: “L’evento che inauguriamo oggi – ha detto – testimonia la capacità di IEG di essere al fianco delle aziende, supportandole a ritrovare occasioni di business, in un momento di estrema difficoltà. Eppure, l’interesse mostrato verso la nostra piattaforma fa ben sperare su una veloce ripresa del comparto, che proprio qui, a questo evento, sta mostrando alti livelli di proattività manageriale e di innovazione produttiva”.

Vincenzo Caso, presidente Italgrob, ha portato il saluto “di tutti i distributori del comparto, ai quali va augurato un pronto riscatto. Questo evento deve essere un segnale di positività al mercato e a tutti gli operatori che sono pronti a ripartire a pieno regime”.

Ha concluso i saluti introduttivi Rocco Pozzulo, presidente di una FIC – Federazione Italiana Cuochi, pronta a dare spettacolo in piattaforma con showcooking ed eventi di grande appeal, nel corso della due giorni: “Anche noi – ha spiegato -puntiamo alla riapertura delle manifestazioni in presenza, per quanto siano importanti questi appuntamenti digitali. Grazie alla felice collaborazione con IEG, non dimentichiamo i grandi successi ottenuti lo scorso anno e la grande visibilità data ai nostri campionati di cucina, con grandi protagonisti cuochi e ristoratori”.

Successivamente si è aperto l’International Horeca Meeting di Italgrob, sul tema L’Ho.Re.Ca. oltre il Covid, fra sostenibilità e rilancio del Made in Italy.

Nutrito il parterre degli ospiti: ai saluti di benvenuto del presidente di Italgrob Vincenzo Caso e al videosaluto del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, ha fatto eco l’Amministratore Delegato di Italian Exhibition Group Corrado Peraboni: “Gli amici si riconoscono nel momento del bisogno”, ha esordito sottolineando la vicinanza di IEG al settore e la volontà di “garantire agli operatori della ristorazione, nonostante le limitazioni del momento, di essere al centro delle dinamiche attuali e capire le innovazioni e le tendenze in atto”.

Il Meeting è proseguito con numerosi e qualificati interventi sulle tendenze e gli scenari futuri del mercato. Hanno preso la parola: il presidente di Trade Lab Luca Pellegrini, il presidente di Federalimentare Ivano Vacondio, il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, il presidente di Federturismo Marina Lalli e Antonio Portaccio, Presidente del Consorzio Beverage Network federato ad italgrob. Seconda sessione, dedicata a mercato, dati e focus del beverage con altrettanti autorevoli contributi: il direttore di IRI Marco Colombo, il presidente di Assobirra Michele Cason, il presidente di Assobibe Giangiacomo Pierini, il presidente di Mineracqua Enrico Zoppas, Sandro Boscaini, presidente di Federvini e i vicepresidenti di Italgrob Donato Alonzo e Gaetano Aliprandi. A moderare, la giornalista Paola Rota.