IEG: al via la tre giorni di “Abilmente Christmas”, il grande villaggio del Natale fai da te

(Teleborsa) – Divertimento, creatività, fantasia, decine di corsi e mille ispirazioni che colorano la casa con creazioni uniche e dal tocco magico accendono il Natale 2019. Ha preso il via oggi, venerdì 29 novembre a Cesena Fiera “Abilmente Christmas“, la prima edizione speciale del Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group – che fino a domenica 1 dicembre – debutta nell’attesa veste natalizia del format di riferimento in Italia per l’arte del Do It Yourself.

Un intenso calendario attende i visitatori nell’area dedicata del padiglione A del quartiere fieristico cesenate, che per tre giorni potranno scoprire tecniche, passioni e idee da applicare alle decorazioni uniche e agli addobbi di un Natale all’insegna dell’originalità in ogni dettaglio per dar forma ai propri desideri e alla propria idea di stile natalizio.

Patchwork, cucito, scrapbooking, découpage, ricamo, applicazioni per l’home decor, cardmaking: tutto si trasforma e tutto si rinnova, come per magia, con le decine di corsi, di laboratori e di tavoli di lavoro a tu per tu con gli espositori, che guidano il visitatore nella scelta delle soluzioni diffondendo le arti della creatività per riprodurre tra le mura domestiche le meraviglie esposte, per addobbare casa con qualcosa di nuovo o per ripristinare con sorpresa oggetti segnati dal tempo.

Ad Abilmente Christmas tutto nasce dal “fare”, ed ogni oggetto in vista può essere acquistato o riprodotto dando vita ad una manifestazione dal forte contenuto didattico ed esperienziale, divertente e formativo, con grandi e piccini al lavoro insieme per costruire il presepe dei sogni nei workshop tenuti da presepisti d’eccellenza.