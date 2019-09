IEG, al via domani Vicenzaoro September 2019 – the Jewellery Boutique Show

editato in: da

(Teleborsa) – Cresce l’attesa per Vicenzaoro September – the Jewellery Boutique Show, il Salone internazionale del gioiello organizzato da Italian Exhibition Group S.p.A. (IEG). La manifestazione partirà domani, sabato 7 settembre, con un calendario ricco di novità e appuntamenti e un’edizione da tutto esaurito.

L’evento inaugurale sarà preceduto da VISIO.NEXT, la tavola rotonda inaugurale di esperti internazionali, in programma alle ore 10.30 presso la sala Tiziano (Hall 7.1), che si confronteranno sulla “Spreading Sustainability”, tema trasversale di Vicenzaoro September 2019, che sarà sviluppato anche nel corso degli eventi previsti durante l’intera manifestazione di Italian Exhibition Group.

Prenderanno parte al dibattito Simonetta Di Tommaso – Ministero dello Sviluppo Economico, Will Kahn – Market Director per la Gioielleria presso Moda Operandi e Contributing Editor di Town and Country Magazine, Cristina Squarcialupi – Vice Presidente di UNOAERRE, Matteo Ward – CEO e CMO WRÅD, Creative Director WRÅD Communications. La tavola rotonda sarà moderata dal direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini.

Vicenzaoro si conferma la piattaforma di riferimento internazionale del mondo orafo-gioielliero, unico appuntamento al mondo che racchiude l’intera filiera produttiva e che vede la presenza di tutti i distretti produttivi italiani, momento di discussione e approfondimento di tutti i temi più rilevanti per l’evoluzione dell’intero comparto: dal business all’innovazione, dalla formazione alla sostenibilità.

Il Centro Studi di Confindustria Moda, in collaborazione con Federorafi, traccia l’andamento dell’export del settore manifatturiero italiano nei primi tre mesi dell’anno.

I dati diffusi nel mese di giugno confermano il ruolo strategico del comparto per la manifattura Made in Italy: rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nel primo trimestre 2019 le esportazioni italiane di oro e gioielli sono cresciute di +1,9%, per un controvalore ampiamente superiore a 1,5 miliardi di Euro (elaborazioni su dati Istat).

Oreficeria e gioielleria in oro rappresentano l’84,5% del totale dell’export del settore e presentano dinamiche di vendite estere superiori alla media del 3,0% per un valore che sfiora 1,3 miliardi di euro solo nel primo trimestre. In crescita anche la gioielleria in metalli placcati (+1,1%).

Per quanto riguarda le categorie diverse dalla gioielleria da indosso, crescono le vendite di prodotti di bigiotteria destinati oltreconfine (+6,5%) che rappresentano il 5% del totale esportazioni del settore.

Una panoramica su base geografica evidenzia la performance di mercati di destinazione importanti per lo sviluppo delle aziende italiane: l’export verso gli Emirati Arabi cresce del +37,8%. Positivi anche Hong Kong (+8,3%) e Stati Uniti (+2,0%). In Europa sono Germania e Spagna a registrare un andamento positivo del +2,0% circa.

Analizzando nel dettaglio le performance dei singoli distretti (dati per codice ATECO CM 32.1), nel primo trimestre del 2019 gli orafi di Arezzo guidano la classifica dell’export con +18,9% (grazie in particolare alla crescita delle esportazioni verso gli Emirati), seguiti dai produttori di Vicenza (+2,1%). Il distretto toscano rappresenta nel trimestre il 31,4% della produzione nazionale complessivamente destinata ai mercati d’oltreconfine e si attesta come prima provincia per valore esportato, la provincia di Alessandria copre il 27,3%, al terzo posto Vicenza con il 19,3%, Milano con il 10,4%. Il territorio di Treviso, ben più piccolo in dimensioni rispetto ai precedenti, cresce del +13,4%.