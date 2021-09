IEG, al via domani di nuovo in preseza Vicenzaoro

editato in: da

(Teleborsa) – Al via domani VOS – Vicenzaoro September The Jewellery Boutique Show, la fiera internazionale del gioiello di Italian Exhibition Group che torna in presenza dal 10 al 14 settembre, a tutto quartiere, con oltre 800 brand espositori (circa il 30% internazionali) e compratori in arrivo dall’Europa e dal Middle East, con top buyers russi e americani, per un’edizione che coinvolge la filiera completa degli operatori che sentono forte il bisogno di un contatto fisico. Domani, alla cerimonia inaugurale, alle 11.30, prenderanno parte il presidente di IEG, Lorenzo Cagnoni, il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, il presidente di Agenzia ICE, Carlo Maria Ferro, la vicepresidente della Provincia di Vicenza, Cristina Franco, la presidente Federorafi, Claudia Piaserico, e l’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Veneto, Roberto Marcato.

Vicenza torna dunque a brillare con le creazioni dell’eccellenza manifatturiera e con le anteprime esclusive dei più riconosciuti gioiellieri al mondo, da DAMIANI Group a ROBERTO COIN, da FOPE a CRIVELLI e FABERGÉ. Ma anche con le innovazioni di T.Gold, il salone internazionale per i macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del gioiello. E per gli appassionati di orologeria e alta gioielleria vintage torna VOVintage (11-13 settembre), dedicato ai collezionisti e aperto al pubblico.

Il comparto orafo-gioielliero riprende i ritmi di crescita e raggiunge già i livelli pre pandemia: l’export italiano registra un +2,8% nei primi 5 mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019 (poco significativo un raffronto con il +86% rispetto al 2020 nel contesto della crisi sanitaria). Una dinamica positiva che si riflette anche nei dati di import. Ai primi posti del nostro export sono Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti (rispettivamente +67,4% – ovvero + € 185,6 milioni in valore assoluto – e +4,5% – ovvero + € 16,2 milioni) su uguale periodo 2019. Nella top 5 hub logistico-commerciali del settore come Irlanda, Francia e Svizzera, mentre forte decrescita per Hong Kong.

Sicurezza in primo piano a VOS con l’applicazione del piano #SAFEBUSINESS by IEG, il progetto per assicurare un’esperienza in fiera sicura e allo stesso tempo agile, e l’accreditamento GBAC STAR™ (il programma globale di certificazione degli standard internazionali di pulizia, sanificazione e prevenzione dei rischi infettivi per ambienti e personale promosso dal Global Biorisk Advisory Council) che IEG ha ottenuto per le sue sedi, primo tra i player fieristici e congressuali in Italia. Hub internazionale di riferimento per tutto il comparto, l’edizione settembrina di VO gode del supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Agenzia ICE, e vede la presenza compatta delle associazioni quali Confindustria Federorafi, Confartigianato Orafi, Confcommercio Federpreziosi, CNA Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera, Assocoral, AFEMO – Associazione Fabbricanti Esportatori Macchinari per Oreficeria e, a livello internazionale CIBJO – Confederazione Mondiale della Gioielleria.