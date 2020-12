IEG, al Palacongressi di Rimini l’edizione 2022 dell’European Aquaculture Society

editato in: da

(Teleborsa) – Nuovo successo sul fronte congressuale internazionale per Italian Exhibition Group. Dopo l’assegnazione al Palacongressi di Rimini del 29esimo congresso dell’European College of Sport Science (3-5 luglio 2024), il lavoro sviluppato dalla divisione Event&Conference di IEG ha consentito alla location riminese di aggiudicarsi anche la conferenza dell’European Aquaculture Society (EAS), società europea legata allo sviluppo dell’acquacoltura marina e d’acqua dolce, prevista dal 27 al 30 settembre 2022.

“Nei tre giorni di congresso – ha spiegato Fabio De Santis, Event&Conference Director IEG – sono attesi oltre 1500 tra professionisti, allevatori, ricercatori, consulenti, studenti e industriali del mondo dell’acquacoltura di tutta Europa”. Interverrà anche l’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura delle Nazioni Unite (FAO), grazie alla partecipazione di Alessandro Lovatelli, suo responsabile per la pesca e l’acquacoltura, come chair della conferenza.

L’aggiudicazione della Aquaculture Europe AE 2022, si spiega in una nota, è il risultato della rete di collaborazioni che Italian Exhibition Group vanta grazie all’organizzazione della manifestazione leader europea nel campo della green economy, ossia Ecomondo, e in particolare con A.M.A. – Associazione Mediterranea Acquacoltori, il suo Presidente, Giuseppe Prioli, con l’Università di Roma Tor Vergata e l’ ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Dopo le ultime edizioni, che si sono svolte nel 2018 a Montpellier e nel 2019 a Berlino, quella programmata nel 2020, rinviata causa emergenza Covid19, si terrà online nell’aprile 2021, mentre la successiva è prevista ad ottobre – sempre 2021 – a Madeira, per venire quindi a Rimini nel 2022.

Secondo un rapporto recentemente lanciato proprio dalla FAO, a livello mondiale l’acquacoltura è il settore della produzione alimentare in più rapida crescita. Nella revisione della stessa FAO sullo stato dello sviluppo dell’acquacoltura nell’area europea (in preparazione), si prevede che anche l’industria del comparto crescerà, fornendo nuove opportunità commerciali e di lavoro. La European Aquaculture Society è una società europea che ha come obiettivi promuovere i contatti tra tutte le persone coinvolte o interessate all’acquacoltura marina e d’acqua dolce; facilitare la circolazione delle informazioni relative all’acquacoltura; promuovere la ricerca multidisciplinare sull’acquacoltura; migliorare la cooperazione tra organizzazioni governative, scientifiche e commerciali e soggetti individuali in tutte le questioni relative all’acquacoltura.