IEG affida la comunicazione di RiminiWellness a Naper Multimedia

(Teleborsa) – Italian Exhibition Group (IEG) punta sul supporto di Naper Multimedia, agenzia boutique di comunicazione, fondata e guidata da Zoe Perna, per la gestione delle attività di Media Relation e Digital PR di RiminiWellness. Il mandato prevede la collaborazione sia per l’edizione 2021, che si terrà dal 24 al 26 settembre nel quartiere fieristico riminese, sia per quella del 2022.

L’agenzia annovera una consolidata esperienza con altri rilevanti brand come Apple, iRobot, Polaroid, DJI, Withings e Jawbone. Naper Multimedia, già agenzia consulente dal 2010 per lo sviluppo della Digital Media Communication Corporate del Gruppo IEG, ha anche seguito le Media Relation e le Digital PR delle prime tre stagioni di MIR Tech.

“Con Naper Multimedia – spiega Andrea Ramberti, group exhibition manager di IEG – puntiamo a una visibilità complessiva, non solo sui media tradizionali on line e off line ma anche attraverso l’implementazione delle attività digital, di RiminiWellness, una delle più importanti fiere internazionali dedicate al fitness, sport e benessere e che fa parte del network mondiale di settore di IEG con le manifestazioni di Dubai e con quella di Leon, quest’ultima in partnership con Deutsche Messe attraverso la controllata Hannover Fair Mexico”.

“Insieme al mio team affronteremo questo nuovo incarico con grande entusiasmo e determinazione. In un periodo complesso come questo, particolarmente per il settore fieristico, metterci alla prova con una manifestazione così importante rappresenterà un ulteriore momento di crescita per la nostra organizzazione” aggiunge Zoe Perna, CEO e fondatrice di Naper Multimedia.